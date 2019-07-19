ДБР відкрило справу щодо вивезення судді Чауса до Молдови



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Микола Чаус був суддею Дніпровського районного суду в Києві

Держбюро розслідувань оперативно відреагувало на вчорашнє інтерв’ю щодо вивезення судді Чауса

Слідчі Державного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження щодо організації можливого незаконного вивезення групою осіб судді через державний кордон України до Молдови.

Примітно, що підставою реєстрації кримінального провадження стала інформація, поширена в ЗМІ. Так, медіа повідомляли, що до організації незаконного вивезення судді може бути причетне колишнє керівництво держави.

Зараз відбувається досудове розслідування, зокрема перевірка оприлюднених фактів.

Нагадаємо, 11 липня Володимир Зеленський звернувся до прем’єрки МолдовиМайї Санду з проханням посприяти в екстрадиції екс-судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса. «Наші партнери пообіцяли сприяти цьому процесу», - повідомив тоді Зеленський.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Тоді Чаус втік з України.

1 березня 2017 року Микола Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Екссуддя Чаус намагався отримати політичний притулок в Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.

У листопаді 2017 року Вища рада правосуддя звільнила Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.