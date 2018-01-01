Чаус хоче оскаржити відмову Молдови в політичному притулку

Адвокат екс-судді заявив, що у його підзахисного є законні підстави, щоб отримати політичний притулок у Молдові

Захист колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, якого в Україні підозрюють у хабарництві, заявляє про намір оскаржувати рішення про відмову надати йому політичний притулок у Молдові. Про це повідомив адвокат Чауса Юліан Балан у приміщенні суду в Кишиневі, інформує «Радіо Свобода». «У мого підзахисного є



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Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус

Адвокат екс-судді заявив, що у його підзахисного є законні підстави, щоб отримати політичний притулок у Молдові

Захист колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, якого в Україні підозрюють у хабарництві, заявляє про намір оскаржувати рішення про відмову надати йому політичний притулок у Молдові.

Про це повідомив адвокат Чауса Юліан Балан у приміщенні суду в Кишиневі, інформує «Радіо Свобода».

«У мого підзахисного є законні підстави (щоб отримати політичний притулок – ред.), але більше я не буду коментувати», – коротко зазначив захисник.

19 лютого був запланований розгляд позову Чауса до Адміністрації президента Молдови з вимогою переглянути рішення Комісії з питань громадянства про відмову у наданні політичного притулку українському судді.

Проте у призначений день журналісти виявили на дверях оголошення про те, що через вагітність судді справи будуть перерозподілені або відкладені.

Разом з тим, за словами адвоката Чауса, у разі, якщо засідання відбудеться та рішення буде не на користь його підзахисного, його будуть оскаржувати і надалі.

«Якщо суд відхилить наш позов, ми будемо оскаржувати це надалі в Апеляційному суді», - заявив Балан.

Зазначається, що це не вперше, коли судове засідання у справі судді-втікача Чауса переносять. Перше засідання з приводу розгляду позову українського судді було призначене на 19 листопада 2017 року, але не відбулося «з технічних причин».

Сам екс-суддя Чаус у приміщення суду не зайшов. Журналісти зустріли його на вулиці, перед будівлею суду. Від коментарів він відмовився.

Раніше повідомлялося, що Молдова може у березні видати Україні скандального екс-суддю Чауса.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса під час отримання неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол. за винесення рішення суду в інтересах підсудного. Повідомлення про підозру у вчиненні правопорушення за ч.4 ст.368 ККУ йому направили 11 серпня.

6 вересня 2016 року Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та його арешт. Після цього, скориставшись суддівським імунітетом, підозрюваний залишив територію України.

З 16 серпня 2016 року суддю Чауса оголошено у національний, а з 11 листопада — у міжнародний розшук.

27 жовтня ц.р. у розшук суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса оголосив Інтерпол.

Чаус подав до суду на президента Молдови Ігоря Додона через відмову останнього про надання йому політичного притулку.

У листопаді 2017 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса.