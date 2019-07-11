Зеленський зустрівся з новою прем'єркою Молдови



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Майя Санду і Володимир Зеленський

Президент анонсував, що українці зможуть їздити в Молдову за ID-картками

До Києва в четвер, 11 липня, приїхала прем'єр-міністр Молдови Майя Санду, де провела зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє його пресслужба.

На спільному брифінгу український президент назвав ідею, що об'єднує країни, і пообіцяв, що Україна продовжить участь у придніпровському врегулюванні конфлікту.

«Я запевнив пані Санду, що Україна і далі надаватиме комплексну підтримку територіальній цілісності Молдови, і братиме активну участь у переговорному процесі з придністровського врегулювання. Україна і Молдова об'єднані спільним бажанням, щоб на наших територіях не було російських військ. Також ми не дозволимо нав'язувати плани з так званої федералізації», - заявив президент.

Також президент анонсував, що українці зможуть їздити в Молдову за ID-картками. «Не бачу проблем, щоб наші громадяни здійснювали взаємні поїздки за внутрішніми ID-картками», - сказав Зеленський.

У ході переговорів Зеленський і Санду обговорили питання освітніх потреб української громади в Молдові.

Крім того, український президент звернувся до Санду з проханням посприяти в екстрадиції екс-судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса. «Я підняв питання про екстрадицію в Україну сумнозвісного екс-судді Чауса. Наші партнери пообіцяли сприяти цьому процесу», - заявив президент.