Суддя-втікач Чаус подав до суду на президента Молдови

Чаус образився на Додона, який не дав йому політичного притулку в Молдові

Колишній український суддя Микола Чаус подав до суду на президента Молдови Ігоря Додона через відмову останнього про надання йому політичного притулку, передає Anticoruptie.md. [READ_MORE] Рішення про відмову в проханні про надання політичного притулку було прийнято 5 жовтня на одній із сесій Комісії з питань політики щодо громадянства



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Микола Чаус

Чаус образився на Додона, який не дав йому політичного притулку в Молдові

Колишній український суддя Микола Чаус подав до суду на президента Молдови Ігоря Додона через відмову останнього про надання йому політичного притулку, передає Anticoruptie.md.

Рішення про відмову в проханні про надання політичного притулку було прийнято 5 жовтня на одній із сесій Комісії з питань політики щодо громадянства і притулку, через півроку після подання запиту суддею. Невдоволений відмовою, Чаус вирішив оскаржити її в суді. Перше слухання у цій справі було відкладено з технічних причин. Наступне заплановано на 19 лютого 2018 року.

Раніше головний юрисконсульт з юридичних питань Максим Лебединський заявив, що цей крок спрямований тільки на те, щоб відстрочити процедуру можливої екстрадиції екс-судді до України.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від посади суддю Дніпровського районного суду Миколу Чауса, якого піймали на хабарі у 150 тис. дол.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса під час отримання неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол. за винесення рішення суду в інтересах підсудного. Повідомлення про підозру у вчиненні правопорушення за ч.4 ст.368 ККУ йому направили 11 серпня.

6 вересня 2016 року Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та його арешт. Після цього, скориставшись суддівським імунітетом, підозрюваний залишив територію України.

З 16 серпня 2016 року суддю Чауса оголошено у національний, а з 11 листопада — у міжнародний розшук.

27 жовтня ц.р. у розшук суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса оголосив Інтерпол.

Джерело: УНН