Депутата Житомирської міськради від Опоблоку облили зеленкою



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Депутат Житомирської міської ради від «Опозиційного блоку» Володимир Тичина

Депутату кинули муку в лице і залили зеленкою

Депутата Житомирської міської ради від «Опозиційного блоку» Володимира Тичину облили зеленкою.

Про це повідомляє місцеве видання Житомир.info.

Зазначається, що на місці інциденту була «швидка». Сам Тичина заявив, що наздогнав одного з нападників.

«Підбігли четверо людей, покликали мене, я обернувся, кинули муку в лице і залили зеленкою. Прокричали щось і самі втекли. Я догнав одного із них, закропив балончиком і забрав пістолет», – сказав він.

Нагадаємо, раніше мера Дніпра Філатова облили зеленкою.