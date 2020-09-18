У «Батькіщині» розповіли, хто фінансуватиме кампанію на місцевих виборах



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Місцеві вибори заплановані на 25 жовтня

Найближчий соратник Тимошенко: основний тягар візьмуть на себе місцеві осередки

Народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко розповів, як і хто фінансуватиме політичні кампанії на місцевих виборах, які пройдуть 25 жовтня. Про це політик наголосив в інтерв’ю «Главкому».

«Фінансування всеукраїнських і місцевих виборчих кампаній відбувається по-різному. Основний тягар фінансування місцевих кампаній буде лежати на місцевих осередках партії, а не на центральному офісі. З урахуванням специфіки кожного регіону вже розроблені програми просування наших кандидатів: необхідність рекламної продукції, роздаткових матеріалів, реклами в інтернеті, на телебаченні. Кожен регіон до цього підходить сам, і центральний апарат мінімально братиме в цьому участь», – пояснив політик.

До того ж, Сергій Власенко розповів як будується робота на прикладі Київської області, куратором якої є нардеп Костянтин Бондарєв.

«Він не шукає спонсорів. А сам собі вибудовує систему фінансування та вирішує, скільки йому треба білбордів, лайтбоксів, реклами в інтернеті. Ми за цим дивимося, але не диктуємо йому, що робити. На всеукраїнських кампаніях до парламенту ми більш жорстко контролюємо місцеві партійні осередки», – додав депутат.