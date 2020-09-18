Напад на Балуха: поліція повідомила зловмиснику про підозру



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Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею - умисне тяжке тілесне ушкодження

Нападником виявися житель столиці 1988 року народження, найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід

У Києві 18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля Володимирові Балуху. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що зловмисником виявися житель столиці 1988 року народження.

«Зловмиснику повідомлено про підозру, а найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід», – йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що 8 вересня до столичної поліції надійшла інформація від лікаря про госпіталізацію до медичного закладу із тілесними ушкодженнями Володимира Балуха.

За цим фактом слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили та опитали свідків цієї події, провели ряд оперативно-розшукових і слідчих дій. У результаті правоохоронці встановили підозрюваного.

«На цей час відомо, що напередодні Володимир Балух разом із друзями відзначали річницю звільнення з полону у ресторані «Козак». Близько півночі Володимир вийшов із закладу і попрямував до ресторану «Edem». Там у нього виник конфлікт із невідомим. Чоловік вдарив його ногою — потерпілий впав і втратив свідомість. Після цього зловмисник втік, не надавши постраждалому допомогу. Вранці Володимира Балуха госпіталізували до лікарні», — йдеться у повідомленні.

У поліції поінформували, що підозрюваний прийшов в гості до знайомого, який працює охоронцем в одному із ресторанів. Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 4 затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, звільненого з російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха побили у ніч на 8 вересня. Пізніше стало відомо, що Балуху зламали ключицю та руку.

Сьогодні, 18 вересня, Балух досі перебуває у стані медикаментозного сну

Нагадаємо, колишній політв'язень Кремля, журналіст Роман Сущенко заявив, що Балух в реанімації приходив до тями й намагався зняти пов’язку.

Лікарі зазначили, що наступні кілька днів критичні при таких травмах.

Володимира Балуха побили 8 вересня вночі.

За словами свідків, його могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.

8 вересня Володимира Балуха прооперували. Наразі стан Балуха стабільно важкий.

Слідчі поліції, що розслідують побиття Балуха, розглядають чотири основні версії події.