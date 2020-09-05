Мера Дніпра Філатова облили зеленкою



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Філатов у Дніпрі на зустрічі із мешканцями Фото Facebook

У Дніпрі на зустрічі із мешканцями міста міського голову Дніпра облили зеленкою

Міського голову Дніпра Бориса Філатова облили зеленкою. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у суботу.

«Вони придумали все, що могли: сфабриковані кримінальні справи, бруд у медіа, підкуп депутатів, брехню, проплачені мітинги, «активістів» і «громадських діячів». Вони в агонії. Єдине, на що вони залишились спроможні – кидатися зеленкою», – написав Філатов.

«Ви можете мене тепер лише вбити. Тому що, я ніколи не позеленію. Як би вам цього не хотілося», – додав мер Дніпра.

У червні мери кількох обласних центрів, включаючи Бориса Філатова (Дніпро), Олександра Сенкевича (Миколаїв), Олексія Каспрука (Чернівці) і Сергія Сухомлина (Житомир), створили партію «Пропозиція» для спільної участі в місцевих виборах. За словами мера Дніпра, ця партія буде не ідеологічною, а програмною.

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