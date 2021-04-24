У Парламентській асамблеї Ради Європи перенесли розгляд санкцій щодо Гончаренка

Президент ПАРЄ Рік Дамс пригрозив покарати Гончаренка через український прапор

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи переніс розгляд санкцій щодо народного депутата Олексія Гончаренка, який показав український прапор в Асамблеї – за відсутності відповідної статті регламенту.

Про це написала голова української делегації Марія Мезенцева у Facebook.

Зазначається, що делегація не вбачає порушень в діях Гончаренка, адже прапори інших держав неодноразово з’являлися на екрані під час онлайн-включень. Також не вдалося знайти підтверджень в правилах і процедурах таких прикладів.

За словами Мезенцевої, одразу ж після цього інциденту (вимкнення мікрофону і направлення листа до регламентного комітету президентом Асамблеї), вона провела термінову зустріч з президентом ПАРЄ Ріком Дамсом.

Наступного дня регламентний комітет вирішив перенести розгляд цього кейсу за відсутності відповідної статті регламенту.

Нагадаємо, 20 квітня, президент ПАРЄ Рік Дамс пригрозив дисциплінарними санкціями за те, що під час сесії показали прострілений прапор України з фронту на Донбасі.

Читайте також: