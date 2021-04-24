Єврокомісія закупить майже 2 млрд доз вакцини Pfizer

Поставки здійснюватимуться з 2021 до 2023 року

Єврокомісія домовилася про закупівлю 1,8 мільярда доз вакцини від коронавірусної інфекції виробництва німецько-американської BioNTech-Pfizer.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час відвідування заводу з виробництва вакцин Pfizer у Бельгії, пише DW.

За її словами, цієї кількості вистачить не тільки для проведення первинної кампанії, але і для ревакцинації.

Таким чином, Євросоюз збільшує ставку на вакцину проти Covid-19, засновану на технології інформаційної РНК. Фон дер Ляєн, яка сама є дипломованим лікарем, позитивно відгукнулася про цю вакцинну технологію, назвавши її «дуже гнучкою».

Інші препарати, зокрема, такі як AstraZeneca чи Johnson& Johnson, покладаються на більш звичну технологію вірусних векторів. AstraZeneca не тільки програє Pfizer за показником ефективності вакцини (70 проти 95 відсотків), а також з точки зору побічного (хоч і рідкісного) ефекту у вигляді тромбозу, але і, за твердженнями представників ЄС, не дотримується домовленості про постачання.

У другому кварталі цього року замість обіцяних 300 мільйонів доз вона збирається передати Євросоюзу лише 70 мільйонів. З цієї причини Єврокомісія розглядає можливість позову проти британської компанії, хоча остаточного рішення з цього приводу ще не ухвалено.

Попри затримки з вакцинацією в країнах ЄС, фон дер Ляєн зберігає оптимізм: на її думку, до середини літа Євросоюз виконає план щодо вакцинації 70 відсотків дорослого населення. Останнім часом темпи кампанії щеплень у Європі прискорилися: зараз кожний четвертий житель ЄС отримав першу дозу вакцини, а дві дози отримав кожен десятий.

Додамо, що в Україні вчора 16169 людей було щеплено проти Covid-19. Такі дані наводить очільник МОЗ Максим Степанов. Загалом 508 046 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали одну дозу – 508 044 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – п'ятеро осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

В Україні в середньому за тиждень від Covid-19 вакцинується 0,2% населення, що в десять разів менше, ніж в середньому у європейських країнах, де щотижня щеплюють близько 15 млн осіб, що становить 2% населення.

Зазначимо, що Кабінет міністрів планує до кінця року охопити вакцинацією від коронавірусної хвороби більшу частину дорослого населення України для формування колективного імунітету. Загалом у плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, понад 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.

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