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    Глава Євроради скликає саміт лідерів ЄС

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    Шарль Мішель скликає саміт лідерів - Глава Євроради скликає саміт лідерів ЄС
    Шарль Мішель скликає саміт лідерів
    Фото з відкритих джерел

    На саміті буде обговорюватися Росія, коронавірус і питання клімату

    Голова Європейської ради Шарль Мішель оголосив про плани провести в Брюсселі очний саміт ЄС. Про це повідомив прессекретар глави Євроради Баренд Лейтс у Twitter.

    Як уточнюється, на саміті буде обговорюватися Росія, коронавірус і питання клімату.

    «У вівторок, 25 травня, голова Європейської ради скликає саміт Європейського союзу в Брюсселі з фізичною присутністю (учасників) за темами: Covid-19, клімат і Росія», – написав Лейтс.

    Також сам Мішель оголосив про проведення саміту ЄС – США у Брюсселі в червні.

    «Я радий оголосити разом з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен про зустріч на вищому рівні ЄС – США з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом під час його поїздки до Брюсселя в червні», – написав Мішель у Twitter.

    Цей саміт буде присвячений «відновленню сильного альянсу ЄС і США і об'єднанню зусиль для боротьби проти Covid-19».

    Теги: ЄС Росія США саміт Twitter коронавірус
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