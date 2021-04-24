Глава Євроради скликає саміт лідерів ЄС
На саміті буде обговорюватися Росія, коронавірус і питання клімату
Як уточнюється, на саміті буде обговорюватися Росія, коронавірус і питання клімату.
«У вівторок, 25 травня, голова Європейської ради скликає саміт Європейського союзу в Брюсселі з фізичною присутністю (учасників) за темами: Covid-19, клімат і Росія», – написав Лейтс.
On Tuesday 25 May @eucopresident will call a physical #EUCO summit in Brussels on #COVID19 Climate and Russia.— Barend Leyts (@BarendLeyts) April 23, 2021
Details on logistics following soon.
Також сам Мішель оголосив про проведення саміту ЄС – США у Брюсселі в червні.
«Я радий оголосити разом з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен про зустріч на вищому рівні ЄС – США з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом під час його поїздки до Брюсселя в червні», – написав Мішель у Twitter.
I have the pleasure to announce with @vonderleyen an EU-US summit meeting with @POTUS @JoeBiden during his trip to Brussels in June.— Charles Michel (@eucopresident) April 23, 2021
Rebuilding a strong #EU #USA alliance and joining forces on #COVID19 #climate #security #multilateralism
Цей саміт буде присвячений «відновленню сильного альянсу ЄС і США і об'єднанню зусиль для боротьби проти Covid-19».