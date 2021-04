Глава Євроради скликає саміт лідерів ЄС

Голова Європейської ради Шарль Мішель оголосив про плани провести в Брюсселі очний саміт ЄС. Про це повідомив прессекретар глави Євроради Баренд Лейтс у Twitter.

Як уточнюється, на саміті буде обговорюватися Росія, коронавірус і питання клімату.

«У вівторок, 25 травня, голова Європейської ради скликає саміт Європейського союзу в Брюсселі з фізичною присутністю (учасників) за темами: Covid-19, клімат і Росія», – написав Лейтс.

On Tuesday 25 May @eucopresident will call a physical #EUCO summit in Brussels on #COVID19 Climate and Russia. Details on logistics following soon.

Також сам Мішель оголосив про проведення саміту ЄС – США у Брюсселі в червні.

«Я радий оголосити разом з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен про зустріч на вищому рівні ЄС – США з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом під час його поїздки до Брюсселя в червні», – написав Мішель у Twitter.

I have the pleasure to announce with @vonderleyen an EU-US summit meeting with @POTUS @JoeBiden during his trip to Brussels in June.



Rebuilding a strong #EU #USA alliance and joining forces on #COVID19 #climate #security #multilateralism