Депутати направили до Конституційного суду ще один законопроєкт президента



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Законопроєкт № 1028 «Про внесення змін до статті 85 Конституції України» надійде на висновок до Конституційного Суду

Метою запропонованої законопроєктом зміни є законодавче закріплення в Конституції ефективного механізму організації та діяльності Ради

Верховна Рада включила до порядку денного сесії та направила на висновок до Конституційного Суду законопроєкт № 1028 «Про внесення змін до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України)».

Рішення про ухвалення в цілому відповідної постанови підтримали 264 народних депутатів при мінімально необхідних 226 голосах, повідомляє «Укрінформ».

Метою запропонованої законопроєктом зміни є законодавче закріплення в Конституції України ефективного механізму організації та діяльності Верховної Ради України. Ця ініціатива має на меті внесення необхідної зміни до Конституції України для реформування системи органів, що забезпечують функціонування парламенту як єдиного органу законодавчої влади в Україні.

«Можливість створення у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України є важливою запорукою ефективної організації тих органів та служб, що мають утворюватися парламентом для забезпечення його роботи», – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Раніше у вівторок Верховна Рада направила на висновок до Конституційного Суду шість законопроєктів, внесених президентом Володимиром Зелленським.

Зокрема, законопроєкт Зеленського про скорочення Ради передали до Конституційного суду.

Також Рада направили до Конституційного суду законопроєкт про покарання нардепів через прогули та кнопкодавство.