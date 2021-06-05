Депутати покривають Зеленського: Рада не підтримала санкції проти «Кварталу 95»

«Так народжується диктатор і Україна перетворюється в лукашенківський аналог» – нардеп

Верховна Рада України не підтримала голосування за запитом депутата Гео Лероса до президента України про введення санкцій проти «Кварталу 95».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Гео Лерос.

«Дивіться як депутати покривають злочини Зеленського. Наприкінці 2020 року Зеленський отримав від ТОВ «Квартал 95» роялті на загальну суму 4 мільйони 354 тисячі 832 гривні, що зафіксовано в його декларації», – заявив Лерос.

Нардеп підкреслив, що частина цієї виплати, складає продаж франшизи від серіалів виробництва «Кварталу 95» проданих російському каналу «СТС», на який РНБО України та особисто Зеленський в травні 2020 року наклав санкцій».

«Зеленський говорить одне, а робить інше. P.S. Так народжується диктатор і Україна перетворюється в лукашенківський аналог», – підкреслив народний обранець.

Зазначимо, що документ підтримали 67 нардепів, проти проголосували 62, ще 128 осіб утрималися. Зокрема, навіть сім представників «Слуги народу підтримали запит щодо санкцій проти «Кварталу 95».

Нагадаємо, російський пропагандистський канал «СТС» оголосив про прем’єру серіалу «100 000 хвилин разом», який був знятий «Студією Квартал 95», що заснував президент України Володимир Зеленський.