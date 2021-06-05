В Україні змінять правила рибальства: скільки дозволять ловити

Правила були розроблені з урахуванням норм Угоди про асоціацію Україна - ЄС

Державне агентство рибного господарства презентувало проект оновлених правил аматорського та спортивного рибальства, які не переглядалися в Україні з 1999 року. Про це йдеться в повідомленні відомства.

Відзначається, що нові правила виключають ряд застарілих норм, які не відповідають реаліям сьогоднішнього дня.

«Дані правила були розроблені з урахуванням норм Угоди про асоціацію Україна - ЄС з урахуванням кращих практик сталого управління і досвіду європейських країн в частині норм вилову і застосування знарядь лову», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, передбачені наступні зміни: збільшено норми вилову водних біоресурсів - з 3 до 5 кг на одного рибалку на добу, а особин особливо цінних видів – 3 шт.; скорочено перелік заборонених місць для аматорського та спортивного рибальства; збільшено кількість дозволених гачків, способів видобутку тощо.

Також збільшено мінімально дозволені розміри водних біоресурсів для вилову, уточнено умови проведення підводного полювання та спортивних змагань.

Нові правила будуть опубліковані на сайті Держрибагентства після доопрацювання.

У 2020 році органи рибоохорони України виявили майже 47 тис. порушень правил рибальства, які завдали державі збитків на 108 млн грн.

В київському озері, що на Осокорках, науковці зловили майже три десятки сонячних окунів, екзотичних прибульців із Північної Америки, які загрожують аборигенам наших водойм.