Малюська розповів про майбутні законопроєкти про деолігархізацію

Міністр зазначив, що влада хоче посилити спроможності Антимонопольного комітету

На основі закону про олігархів розроблять низку інших, зокрема, законопроєкт про лобізм та посилення інституційної спроможності Антимонопольного комітету. Про це сказав міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«У продовження цього закону, на базі цього закону (Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», – ред.), буде розроблятися законопроєкт про лобізм і також законопроєкт, який буде врегульовувати діяльність, відповідальність, органів влади і чиновників за дії й контакти, можливі потенційні», – сказав Малюська.

Міністр зазначив, що влада хоче посилити спроможності АМКУ, щоб комітет міг застосовувати жорсткіші санкції щодо монополістів.

«А також третій ключовий елемент – це посилення інституційної спроможності Антимонопольного комітету, щоб він міг застосовувати жорсткіші санкції, і щоб такі санкції не можна було легко «поламати» в суді. Відповідно, більше механізмів для встановлення фактів, більше повноважень, відповідно, більш жорсткий підхід Антимонопольного комітету до існуючих монополістів», – додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс до парламенту законопроект про олігархів. У документі йдеться, що рішення про внесення особи до реєстру олігархів буде приймати РНБО.

Додамо, що на сайті Ради з'явився текст проєкту закону Зеленського про олігархів. Зокрема, такий статус набуватимуть особи, які відповідатимуть чотирьом критеріям: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).

Нагадаємо, що статки ста найзаможніших українців зросли на 42% за рік. Очолили рейтинг 2021 року Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Костянтин Жеваго. Список 100 найбагатших людей України опублікував журнал Forbes Україна.

Статки Ахметова зросли у 2,7 раза з $2,8 млрд до $7,6 млрд. Активи Пінчука збільшились з $1,4 млрд до $2,5 млрд, Жеваго – з $1,1 млрд до $2,4 млрд.