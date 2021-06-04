Зеленський збирається винести на референдум питання про олігархів

Президент вважає, що законопроект про олігархів демонтує ставлення України до олігархічної системи

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір винести питання про статус олігархів в Україні на всеукраїнський референдум. Він підкреслив, що це може бути єдине питання, яке буде обговорюватися за допомогою референдуму. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів

«До тих, хто спробує зламати депутатів, у мене буде одне питання. І це питання про статус олігархів, яке буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим, а для когось можливо останнім», – підкреслив президент.

Він також додав, що законопроект про олігархів демонтує ставлення України до олігархічної системи.

«Не можна володіти депутатами, міністрами, або будь-якими чиновниками. Цей законопроект демонструє наше ставлення до олігархічної системи. У нас є олігархи, вони впливають на політику, але цього більше не буде», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс до парламенту законопроект про олігархів. У документі йдеться, що рішення про внесення особи до реєстру олігархів буде приймати РНБО.