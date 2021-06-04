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    Зеленський збирається винести на референдум питання про олігархів

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    Зеленський збирається винести на референдум питання про олігархів
    Фото: Офіс президента

    Президент вважає, що законопроект про олігархів демонтує ставлення України до олігархічної системи

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір винести питання про статус олігархів в Україні на всеукраїнський референдум. Він підкреслив, що це може бути єдине питання, яке буде обговорюватися за допомогою референдуму. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів

    «До тих, хто спробує зламати депутатів, у мене буде одне питання. І це питання про статус олігархів, яке буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим, а для когось можливо останнім», – підкреслив президент.

    Він також додав, що законопроект про олігархів демонтує ставлення України до олігархічної системи.

    «Не можна володіти депутатами, міністрами, або будь-якими чиновниками. Цей законопроект демонструє наше ставлення до олігархічної системи. У нас є олігархи, вони впливають на політику, але цього більше не буде», – заявив Зеленський.

    Нагадаємо, раніше Зеленський вніс до парламенту законопроект про олігархів. У документі йдеться, що рішення про внесення особи до реєстру олігархів буде приймати РНБО.

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    Теги: РНБО олігархи референдум закон Володимир Зеленський президент реєстр
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    Зеленський збирається винести на референдум питання про олігархів