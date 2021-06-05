Депутатка прокоментувала провал «слугами» запиту до Зеленського щодо продажу серіалів у Росію

«Найцікавішим в ВР сьогодні було голосування запитів до президента» – Геращенко

Запит підтримали 67 нардепів, проти проголосували 62, ще 128 осіб утрималися

Монобільшість не підтримала запити до президента Зеленського щодо продажу телесеріалів виробництва «Кварталу 95» у Росію. Про це у Facebook пише співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

«Найцікавішим в ВР сьогодні було голосування запитів до президента. Регламент вимагає, щоб їх підтримали спочатку 150, а потім 226 депутатів. «Слуги» радо голосували звернення до Зеленського щодо добудови 2 будинків у Бердичеві, покарання винних у відсутності електропостачання в селах Полтавщини. Тобто не приховують, що президентський рівень – це каналізації, будівництво, перерізання стрічок. Навіщо ж тоді виконавча і місцева влада?», – дивується Геращенко.

«А от запити щодо введення персональних санкцій проти ТОВ «Квартал 95», його власників та бенефіціарів за продаж прав на трансляцію франшизи програми «Ліга сміху», серіалів «Родичі», «Папік» та серіалу «100 000 хвилин разом» на російських телеканалах, декомунізації, позбавлення українського громадянства Аксьонова, виключення із санкційного списку учасників бойових дій, бійців добровольчого батальйону імені Шейха Мансура «слуги» провалили, натицьнувши червону кнопку», – констатує Геращенко.

«Але ТБ канали про це не розкажуть, вони розповідають про деолігархізацію», – іронізує співголова фракції.

Примітно, що серед народних депутатів, які підтримали ідею направити запит Зеленському про санкції щодо «Кварталу 95», виявилися 7 «слуг»: Сергій Бабак, Руслан Горбенко, Артем Дубнов, Володимир Крейденко, Павло Павлиш, Петро Павловський і Орест Саламаха.

Читайте також: