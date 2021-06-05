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    Харківський підліток розмістив в інтернеті відео з погрозами терактів у школах

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    Зловмисник повністю визнав свою провину і щиро розкаявся у своїх діях - Харківський підліток розмістив в інтернеті відео з погрозами терактів у школах
    Зловмисник повністю визнав свою провину і щиро розкаявся у своїх діях
    Фото СБУ

    Співробітники СБУ з’ясували, що ці повідомлення не мають під собою жодних реальних підстав

    Кіберспеціалісти Служби безпеки України оперативно встановили харків’янина, який погрожував вчиненням терористичних актів у харківських школах.

    Про це начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

    Оперативники спецслужби встановили, що 1 і 2 червня в популярній соціальній мережі невідомим користувачем було розміщено два відеоролики з повідомленнями про вчинення терористичних актів.

    Йшлося про те, що 5 червня у день свята останнього дзвоника у двох харківських школах відбудуться події, схожі на травневий теракт у російській Казані.

    Менше, ніж за добу, кіберспеціалісти встановили автора цих відео. Ним виявився учень 11-го класу однієї зі шкіл, де нібито планувався теракт. Співробітники СБУ з’ясували, що ці повідомлення не мають під собою жодних реальних підстав. Хлопець сам змонтував ці відеоролики, щоб отримати популярність у соцмережі.

    Унаслідок проведених правоохоронцями профілактичних бесід, автор повідомлень повністю визнав свою провину і щиро розкаявся у своїх діях.

    Загроза вчинення терористичного акту є кримінальним злочином, відповідальність за який передбачена ст. 258 Кримінального кодексу України. За його вчинення кримінальна відповідальність настає з чотирнадцятирічного віку.

    Нагадаємо, вранці 11 травня в Казанській школі №175 колишній її учень влаштував стрілянину. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих. Пізніше влада уточнила, що жертвами стрілка стали як мінімум семеро дітей. За останніми даними в школі загинули 11 осіб, ще 16 отримали поранення.

    Теги: Харків теракт СБУ влада
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    Харківський підліток розмістив в інтернеті відео з погрозами терактів у школах