Харківський підліток розмістив в інтернеті відео з погрозами терактів у школах

Зловмисник повністю визнав свою провину і щиро розкаявся у своїх діях

Співробітники СБУ з’ясували, що ці повідомлення не мають під собою жодних реальних підстав

Кіберспеціалісти Служби безпеки України оперативно встановили харків’янина, який погрожував вчиненням терористичних актів у харківських школах.

Про це начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

Оперативники спецслужби встановили, що 1 і 2 червня в популярній соціальній мережі невідомим користувачем було розміщено два відеоролики з повідомленнями про вчинення терористичних актів.

Йшлося про те, що 5 червня у день свята останнього дзвоника у двох харківських школах відбудуться події, схожі на травневий теракт у російській Казані.

Менше, ніж за добу, кіберспеціалісти встановили автора цих відео. Ним виявився учень 11-го класу однієї зі шкіл, де нібито планувався теракт. Співробітники СБУ з’ясували, що ці повідомлення не мають під собою жодних реальних підстав. Хлопець сам змонтував ці відеоролики, щоб отримати популярність у соцмережі.

Унаслідок проведених правоохоронцями профілактичних бесід, автор повідомлень повністю визнав свою провину і щиро розкаявся у своїх діях.

Загроза вчинення терористичного акту є кримінальним злочином, відповідальність за який передбачена ст. 258 Кримінального кодексу України. За його вчинення кримінальна відповідальність настає з чотирнадцятирічного віку.

Нагадаємо, вранці 11 травня в Казанській школі №175 колишній її учень влаштував стрілянину. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих. Пізніше влада уточнила, що жертвами стрілка стали як мінімум семеро дітей. За останніми даними в школі загинули 11 осіб, ще 16 отримали поранення.