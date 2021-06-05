Українцям вигадали новий податок на землю

Мінімальне податкове зобов'язання не визначається для земділянок, які використовуються дачними і садівничими кооперативами

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді ввести мінімальне податкове зобов'язання на земельну ділянку, хоча раніше подібна ідея провалилася. Відповідний законопроєкт №5600 зареєстровано на сайті Ради.

Згідно з ним, мінімальне податкове зобов'язання обчислюється за формулою: МПЗ = НГО × S × К × М / 12.

НГО – нормативна грошова оцінка 1 га земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації.

S – площа земельної ділянки.

М – кількість календарних місяців, протягом яких земділянка перебуває у власності, оренді, користуванні на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) платника податків.

К – коефіцієнт, який становить 0,05.

Зазначається, що для фізосіб - підприємців - платників єдиного податку IV групи при обчисленні мінімального податкового зобов'язання щодо земельних ділянок, що належать до сільськогосподарських угідь, застосовується коефіцієнт К у половинному розмірі.

Мінімальне податкове зобов'язання визначається за період володіння (користування) земельною ділянкою, який припадає на календарний рік, що передує податковому (звітному) року.

При цьому передбачається, що мінімальне податкове зобов'язання не визначається для земділянок, які використовуються дачними і садівничими кооперативами, для земель запасу, незатребуваних паїв, розпорядниками яких є органи місцевого самоврядування, земельних ділянок зон відчуження та безумовного відселення.

У разі передачі в оренду (суборенду), емфітевзис або інше користування земділянок мінімальне зобов'язання визначається для орендарів або користувачів.

Крім того, пропонується скасувати пільги з плати за земельні ділянки, надані установам науки, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів (у разі нецільового використання).

Передбачається також скасування мораторію на індексацію нормативної грошової оцінки для всіх земель (крім сільськогосподарських угідь), яка використовується для цілей оподаткування платою за землю (земель водного фонду, земель населених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення).

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