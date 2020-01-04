Державі повернули конфісковане майно олігарха-втікача Сергія Курченка



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Фото: kharkivoda.gov.ua

За дорученням Кучера майно «Металіста» повернули у державну власність

Приміщення на стадіоні в Харкові та тренувальна база у селищі Високому, які були конфісковані у Сергія Курченка, зареєстрували у Державному реєстрі нерухомого майна.

Про це повідомили в Управлінні молоді та спорту Харківської ОДА.

«На даний час завершено реєстрацію приміщень по вул. Плеханівській, 65: це багатофункціональний сектор (VIP-сектор), підтрибунні приміщення південної і північної трибун та футбольна академія. Також 3 січня завершено процедуру реєстрації приміщень бази «Металісті» у Високому», – розповіла очільниця управління Юлія Подзолкова.

Повернути в державну власність конфісковане у бізнесмена-втікача Курченка майно ОСК «Металіст» доручив у грудні минулого року голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Майнові комплекси, конфісковані у ПАТ «Футбольний клуб «Металіст», ТОВ «Металіст Холдинг» і «Металіст арена» передавалися до сфери управління Харківської обласної державної адміністрації Розпорядженням Кабінету міністрів України, яке вийшло ще 11 квітня 2018 року.

Але за рік майно в обласну власність так і не прийняли – поки у вирішення питання не втрутився Олексій Кучер.

Нагадаємо, у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб повідомили про звершення процедури ліквідації «Брокбізнесбанку», який належав наближеному до експрезидента України Віктора Януковича олігарху-утікачу Сергію Курченку.