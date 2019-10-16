Фонд гарантування ліквідував банк Курченка
У березні 2019 року Фонд гарантування намагався продати активи банку Курченка зі знижкою у 98%
У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб повідомили про звершення процедури ліквідації «Брокбізнесбанку», який належав наближеному до експрезидента України Віктора Януковича олігарху-утікачу Сергію Курченку.
Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.
Зазначається, що Фонд гарантування продав все наявне майно та активи «Брокбіізнесбанку», а за виручені кошти погасив борги його кредиторів.
«Згідно зі статтею 52 закону (про систему гарантування вкладів фізосіб — ред.) вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними. Таким чином, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора «Брокбізнесбанку» припинено», — повідомляють у Фонді гарантування.
У березні 2019 року Фонд гарантування намагався продати активи банку Курченка зі знижкою у 98%.
За даними Нацбанку, найбільшу частку участі у «Брокбізнесбанку» мали брати Буряки. Однак банк у 2013 році придбав український олігарх Сергій Курченко. «Брокбізнесбанк» ліквідували у 2014 році через неплатоспроможність.
Курченка підозрюють у злочинах у банківській галузі, розкраданні майна Укргазвидобування та створенні терористичного угруповання.
Він залишив Україну після втечі Януковича у 2014 році.