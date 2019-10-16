  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Фонд гарантування ліквідував банк Курченка

    • Розсилка
    Фонд гарантування ліквідував банк Курченка

    У березні 2019 року Фонд гарантування намагався продати активи банку Курченка зі знижкою у 98%

    У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб повідомили про звершення процедури ліквідації «Брокбізнесбанку», який належав наближеному до експрезидента України Віктора Януковича олігарху-утікачу Сергію Курченку.

    Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.

    Зазначається, що Фонд гарантування продав все наявне майно та активи «Брокбіізнесбанку», а за виручені кошти погасив борги його кредиторів.

    «Згідно зі статтею 52 закону (про систему гарантування вкладів фізосіб — ред.) вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними. Таким чином, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора «Брокбізнесбанку» припинено», — повідомляють у Фонді гарантування.

    У березні 2019 року Фонд гарантування намагався продати активи банку Курченка зі знижкою у 98%.

    За даними Нацбанку, найбільшу частку участі у «Брокбізнесбанку» мали брати Буряки. Однак банк у 2013 році придбав український олігарх Сергій Курченко. «Брокбізнесбанк» ліквідували у 2014 році через неплатоспроможність.

    Курченка підозрюють у злочинах у банківській галузі, розкраданні майна Укргазвидобування та створенні терористичного угруповання.

    Він залишив Україну після втечі Януковича у 2014 році. 

     

    Читайте також
    економіка банки Сергій Курченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ