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    У Харкові водій тролейбуса побив пасажирів

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    У Харкові водій тролейбуса побив пасажирів

    Водію загрожує покарання до п'яти років обмеження волі

    У Харкові водій тролейбуса завдав тілесні ушкодження двом пасажирам.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

    Відзначається, що під час управління міським тролейбусом у 50-річного водія виник конфлікт з пасажирами.

    «Він зупинив транспортний засіб і почав виражатися нецензурною лайкою в сторону пасажирів. Незважаючи на вимогу громадян припинити дії, чоловік взяв металевий предмет і завдав одному з пасажирів удар по руці. Після чого вийшов з тролейбуса і вдарив цим предметом по нозі іншого пасажира», – йдеться в повідомленні.

    За даним фактом слідчим Основ’янського відділу поліції відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. 

    Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання до п'яти років обмеження волі.

    Харків Національна поліція України кримінал водій чоловік
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