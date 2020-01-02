У Харкові водій тролейбуса побив пасажирів



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Водію загрожує покарання до п'яти років обмеження волі

У Харкові водій тролейбуса завдав тілесні ушкодження двом пасажирам.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Відзначається, що під час управління міським тролейбусом у 50-річного водія виник конфлікт з пасажирами.

«Він зупинив транспортний засіб і почав виражатися нецензурною лайкою в сторону пасажирів. Незважаючи на вимогу громадян припинити дії, чоловік взяв металевий предмет і завдав одному з пасажирів удар по руці. Після чого вийшов з тролейбуса і вдарив цим предметом по нозі іншого пасажира», – йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідчим Основ’янського відділу поліції відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання до п'яти років обмеження волі.