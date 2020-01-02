У Харкові водій тролейбуса побив пасажирів
Водію загрожує покарання до п'яти років обмеження воліУ Харкові водій тролейбуса завдав тілесні ушкодження двом пасажирам.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
Відзначається, що під час управління міським тролейбусом у 50-річного водія виник конфлікт з пасажирами.
«Він зупинив транспортний засіб і почав виражатися нецензурною лайкою в сторону пасажирів. Незважаючи на вимогу громадян припинити дії, чоловік взяв металевий предмет і завдав одному з пасажирів удар по руці. Після чого вийшов з тролейбуса і вдарив цим предметом по нозі іншого пасажира», – йдеться в повідомленні.
За даним фактом слідчим Основ’янського відділу поліції відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання до п'яти років обмеження волі.