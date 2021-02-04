Держеконінспекція назвала найбільші підприємства-забруднювачі Кривбасу

Найбільшої шкоди регіону завдала навколишньому середовищу робота ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований розповів, які підприємства Кривбасу завдають найбільшої шкоди навколишньому середовищу регіону.

У п'ятірці «лідерів», згідно з рейтингом Міністерства екології та природних ресурсів: ПрАТ «Північний ГЗК», ПрАТ «Інгулецький ГЗК», ПрАТ «Центральний ГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ПАТ «Південний ГЗК».

За результатами перевірок підприємств, які тривала з 3 по 16 вересня, інспектори Дніпропетровської Держекоінспекції виявили ряд порушень. «Найбільшої шкоди завдала навколишньому середовищу робота ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», – зазначив Мальований в інтерв’ю «Главкому».

Держекоінспекцією проведено розрахунок шкоди і виставило претензію підприємству в розмірі 4,1 млн і 7,1 млн грн. «Ці суми підприємство відшкодувало в добровільному порядку», – зазначив Мальований.

Він також розповів, що Держекоінспекцією вже підготовлений план перевірок на 2021 рік, в якому серед інших перевірятимуться і топ-забруднювачі довкілля. «Зокрема, захід контролю на Південному гірничо-збагачувальному комбінаті у Кривому Розі планується вже 8 лютого. Також продовжуємо отримувати звернення від громадян щодо порушень природоохоронного законодавства на підприємствах, що також є підставою для проведення перевірок», – зазначив чиновник.