Північний ГЗК зекономить 75% електроенергії на освітленні фабрики

В цілому за 5 років Yasno Efficiency реалізував 80 енергозберігаючих проєктів, інвестувавши 500 млн грн

Крім суттєвої економії електроенергії встановлення нових світильників поліпшило умови праці на фабриці

На Північному гірничо-збагачувальному комбінаті (Кривий Ріг) Групи Метінвест енергосервісна компанія YASNO Efficiency модернізувала освітлення на фабриці дроблення №1. Майже 1000 енергоефективних LED-світильників дозволять заощадити 75% електроенергії на освітленні.

В рамках проєкту фахівці Yasno Efficiency разом зі спеціалістами фабрики замінили жарові та газорозрядні лампи на промислові світлодіодні світильники. Також було замінено застаріле захисно-комутаційне обладнання, прокладено 3,5 км нового кабелю, встановлено системи обліку та щити освітлення. Завдяки цим заходам на фабриці буде заощаджено 2 млн кВт∙год електроенергії на рік. Це еквівалентно зниженню викидів СО 2 на 1,9 тис. т на рік.

Крім суттєвої економії електроенергії встановлення нових світильників поліпшило умови праці за рахунок збільшення освітленості робочих місць у три рази.

«У cпівпраці з Yasno Efficiency на Північному ГЗК впроваджується комплекс заходів з підвищення енергоефективності. Крім модернізації освітлення на декількох об’єктах встановлені 9 нових перетворювачів частоти, що дозволяють економити 30% електроенергії для роботи насосів (близько 2 млн кВт∙год на рік). Крім того, наразі одразу у декількох адміністративно-побутових приміщеннях встановлюється автономне опалення та гаряче водопостачання. Ці енергоефективні заходи зроблять умови праці для наших співробітників ще безпечнішими та комфортнішими», – підкреслив генеральний директор Північного ГЗК Андрій Скачков.

«Підвищення енергоефективності – це запорука енергонезалежності як всієї країни, так і кожного окремого підприємства. Завдяки проєктам, що виконує Yasno Efficiency на умовах енергосервісу, компанії заощаджують від 25% до 90% електроенергії. Найбільша економія досягається за рахунок модернізації системи освітлення», – сказав директор Yasno Efficiency Сергій Чулков.

В цілому за 5 років Yasno Efficiency реалізував 80 енергозберігаючих проєктів, інвестувавши 500 млн грн. Екологічний ефект еквівалентний скороченню викидів на 140 тис. т СО2 на рік.

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