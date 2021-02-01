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    У столиці страшний смог: Київ у десятці найбрудніших мегаполісів світу

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    Столицю накрив смог - У столиці страшний смог: Київ у десятці найбрудніших мегаполісів світу
    Столицю накрив смог
    Фото з відкритих джерел

    Рівень забруднення повітря в Києві перевищує норму більш як утричі

    У ніч на понеділок, 1 лютого, і вранці в Києві жахливий смог. Кияни скаржаться, що у повітрі великий вміст продуктів горіння.

    Станом на 7:17 1 лютого Київ знаходиться на 8 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 179 при нормі у 50. Стан повітря характеризується як «нездоровий».

    Дані ресурсу Iqair
    Дані ресурсу Iqair

    Інтерактивна карта також свідчить про чисте повітря в Києві.

    Згідно з її даними, наразі у більшості районів Києва стан повітря «нездоровий», подекуди - «дуже нездоровий».

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air теж свідчить про нездорове повітря в Києві.

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    Нагадаємо, у січні Київ не раз потрапляв до списку міст світу з найбруднішим повітрям.

    Екологи пояснювали, що забруднення повітря було пов’язано з активною роботою котлових систем у приватному секторі у зв'язку з різким зниженням температури. 

    Теги: екологія Київ кияни повітря
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