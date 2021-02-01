У столиці страшний смог: Київ у десятці найбрудніших мегаполісів світу

Рівень забруднення повітря в Києві перевищує норму більш як утричі

У ніч на понеділок, 1 лютого, і вранці в Києві жахливий смог. Кияни скаржаться, що у повітрі великий вміст продуктів горіння.

Станом на 7:17 1 лютого Київ знаходиться на 8 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 179 при нормі у 50. Стан повітря характеризується як «нездоровий».

Дані ресурсу Iqair

Інтерактивна карта також свідчить про чисте повітря в Києві.

Згідно з її даними, наразі у більшості районів Києва стан повітря «нездоровий», подекуди - «дуже нездоровий».

Карта якості повітря ЛУН Місто Air теж свідчить про нездорове повітря в Києві.

Нагадаємо, у січні Київ не раз потрапляв до списку міст світу з найбруднішим повітрям.

Екологи пояснювали, що забруднення повітря було пов’язано з активною роботою котлових систем у приватному секторі у зв'язку з різким зниженням температури.