До Києва прибув голова МЗС Іспанії (фото, відео)

Альбарес зазначив, що зворушений тими руйнуваннями, які він сьогодні побачив Києві та в Макарові

Альбарес: «Іспанія сприятиме відбудові України, відновленню інфраструктури, її культури та спадщини»

До України з робочим візитом приїхав міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Про це він написав у Twitter.

«Я щойно прибув до Києва, щоб передати відданість і підтримку Іспанії народу та уряду України в захисті її суверенітету, миру та свободи. А також підтримати та подякувати співробітникам Посольства Іспанії в Україні за їхню роботу», – написав Альбарес.

Також міністр зазначив, що зворушений тими руйнуваннями, які він сьогодні побачив Києві та в Макарові, і болем, з яким живе українське населення після 24 лютого.

«Іспанія сприятиме відбудові України, відновленню інфраструктури, її культури та спадщини», – зазначив Альбарес.

Нагадаємо, триває 252 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.