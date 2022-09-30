Іспанія доєдналась до позову України проти РФ в Міжнародному суді щодо геноциду

Іспанія офіційно доєдналась до позову України проти Росії за Конвенцією про запобігання злочинам геноциду. Позов розглядає Міжнародний суд ООН. Про це повідомили в пресслужбі Міжнародного суду в Гаазі.

У заяві про втручання наголошується, що «Іспанія розуміє, що Конвенція про геноцид має надзвичайно важливе значення для запобігання геноциду та покарання за нього».

Відповідно до статті 83 регламенту Суду ООН, Україні та Росії запропонували надати письмові зауваження щодо заяви Іспанії про втручання.

Заява Іспанії про її залучення до судового процесу незабаром буде доступна на веб-сайті суду.

Раніше до Міжнародного суду ООН з аналогічною заявою також зверталися США, Велика Британія, Німеччина, Латвія, Литва, Франція, Нова Зеландія, Румунія та Швеція та Естонія.

Нагадаємо, Міністерство юстиції подало новий позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. У позові Україна обвинувачує російську владу у порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв’язку із незаконним вторгненням на суверенну територію України. Також український бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини через її військову агресію проти України.