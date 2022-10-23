Іспанія підсилює східний фланг НАТО: Винищувачі Eurofighter прямують в Румунію та Болгарію

Іспанії перекине 14 винищувачів до Болгарії та Румунії

Міністерство оборони Іспанії перекине 14 винищувачів до Болгарії та Румунії для посилення східного флангу НАТО. Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що шість винищувачів Eurofighter та 130 військових вирушать до Болгарії в період з середини листопада до початку грудня для тренувань місцевих сил. Подальше розгортання передбачає відправку восьми винищувачів F18M та 130 військових до Румунії в період з грудня до березня 2023 року.

У заяві йдеться про те, що з 17 жовтня в Румунії також розгорнуть радар далекого повітряного спостереження, який діятиме до кінця червня 2023 року.

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну іспанська сторона відправила 12 винищувачів до Болгарії, Литви та Естонії.

Раніше повідомлялося, що Іспанія планує передати Україні чотири системи протиповітряної оборони Hawk.

Раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що програш України проти Росії у повномасштабній війні означатиме також поразку НАТО.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після масованої ракетної атаки Росії проти України 10 жовтня заявив, що НАТО продовжуватиме підтримувати український народ у відсічі агресії Кремля стільки, скільки буде потрібно.

Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс ініціює екстрений саміт країн-членів НАТО через ракетні удари Росії по Україні.