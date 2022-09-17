Іспанія відправила в Україну ще п’ять літаків з боєприпасами

Це вже п'ятий рейс зі зброєю, переданою Україні Іспанією за останні дні

Королівство Іспанія відправило п'ять транспортних літаків Повітряних сил ЗС Іспанії з боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем до України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Міністерство оборони Іспанії офіційно повідомило, що 9 вересня 2022 року літак Повітряно-космічних сил ЗС Іспанії Т-23 вилетів з авіабази Торрехон-де-Ардос (Мадрид) і транспортує в Україну боєприпаси великокаліберної польової артилерії», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вже п'ятий рейс зі зброєю, переданою Україні Іспанією за останні дні. Минулого тижня чотири рейси вилетіли з бази в Роті (Кадіс) за підтримки країни-союзника. Загалом вантажі, здійснені цими днями, становлять 75 піддонів великокаліберних боєприпасів.

Крім того, у відповідь на звернення міністра оборони України під час останньої міністерської зустрічі у Празі Міністерство оборони Іспанії відправило вантажівку з медичними засобами. Також у відповідь на запит української влади щодо матеріалів та обмундирування для зимових умов з Іспанії вже виїхало двадцять вантажівок із спорядженням, яке протягом серпня підготував підрозділ матеріально-технічного забезпечення армії Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Іспанія долучить свою армію до процесу навчання українських військових.