До Києва прибув віцепрезидент Єврокомісії

Віцепрезидент планує обговорити із Зеленським та Шмигалем кроки для тіснішої економічної інтеграції між ЄС та Україною

Домбровскіс: «Прибув до Києва, щоб обговорити підтримку України з боку ЄС»

З робочим візитом до України прибув віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Про це він повідомив у своєму Twitter.

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«Прибув до Києва, щоб обговорити підтримку України з боку ЄС, зосередитися на надзвичайній фінансовій підтримці та наших планах на 2023 рік», – йдеться в повідомленні.

Домбровскіс також зазначив, що планує обговорити з президентом Володимиром Зеленським і прем’єром Денисом Шмигалем конкретні кроки для тіснішої економічної інтеграції між ЄС та Україною.

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Раніше повідомлялося, що Єврокомісія надасть Україні допомогу на 18 млрд євро.

Крім того, повідомлялося, що ЄС надасть Україні 1 млрд євро та генератори для відновлення енергосистеми.