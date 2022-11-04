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В Україну прибув міністр юстиції Німеччини

Альона Боженко
glavcom.ua
В Україну прибув міністр юстиції Німеччини
До Києва прибув міністр юстиції Німеччини
фото: Міністерство юстиції Німеччини

Бушман планує провести переговори з українською владою та правозахисниками

Міністр юстиції ФРН Марко Бушманн прибув 4 листопада з візитом в Україну. Про це повідомила пресслужба німецького міністерства.

Як уточнили в міністерстві, Марко Бушманн виїхав ще минулої ночі, щоб відвідати Україну. Міністр юстиції Німеччини своїм візитом має намір засвідчити, що ФРН міцно стоїть на боці України

«Ми твердо стоїмо на боці України. Федеральний міністр юстиції Марко Бушман виїхав минулої ночі, щоб відвідати цю країну. Ясно одне: ми надаємо фінансову, військову та гуманітарну підтримку – і будемо це робити. Ми не відмовимося від свободи та справедливості», – йдеться у повідомленні відомства.

Як повідомляє видання Spiegel, Бушман планує провести переговори з українською владою та правозахисниками.

Основною темою переговорів стане міжнародне розслідування воєнних злочинів. Наголошується, що Німеччина хоче надати підтримку Україні у цьому питанні.

«Розслідування військових злочинів Росії за останні місяці після нападу на сусідню країну у лютому мають велике значення не лише для України», – заявив Бушман.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до України продовжує прибувати допомога від Німеччини. На сайті уряду Німеччини оновили список переданої допомоги. Країна передала на потреби ЗСУ 17 важких та середніх мостових систем (ще 7 були передані раніше) та 2 навантажувачі.

Теги: Німеччина розслідування переговори міністр

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