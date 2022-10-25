ЄС надасть Україні 1 млрд євро та генератори для відновлення енергосистеми

Урсула фон дер Ляєн: «Росія націлена на цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну»

Європейський союз надасть Україні 1 млрд євро допомоги та 400 електрогенераторів для термінового відновлення енергопостачання. Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Росія націлена на цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну. Тож ми працюємо з Україною, щоб відремонтувати цю інфраструктуру зараз із € 1 мільярдом екстреної допомоги. Ми також надали 400 генераторів електроенергії, і це ще не все», – сказала вона.

Нагадаємо, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відбудова України буде відбуватися за «планом Маршалла XXI століття» і можливістю для побудови більш стійкої та міцної країни.

Як повідомлялося, міністр енергетики України Герман Галущенко раніше повідомив, що внаслідок ракетних обстрілів і дронових атак постраждало майже 40% енергетичної інфраструктури країни. Проте, за його словами, це не означає, що постраждалі енергоблоки припинили роботу.