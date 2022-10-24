«План Маршалла». Європа обговорює механізм відновлення України

Європа відіграє важливу роль у підтримці України, оскільки та є кандидатом на вступ до ЄС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликали своїх партнерів розробити для України європейський «план Маршалла». Вони зазначили, що для цього потрібно створити платформу з метою координації допомоги Києву. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Як вважають європейські чиновники, йдеться про «завдання покоління». При цьому Європа відіграє важливу роль у підтримці України, оскільки та є кандидатом на вступ до ЄС.

У спільній статті Олаф Шольц та Урсула фон дер Ляєн підкреслили, що «мужність українців перед російським вторгненням до їхньої країни вражає. Як і їхня наполегливість і стійкість проти цієї агресії, що порушує міжнародне право».

Саме ця мужність України, як зазначили німецький канцлер та єврочиновник, має об'єднати всіх у Берліні 25 жовтня, де країни-партнери обговорюватимуть із експертами, яким чином міжнародне співтовариство може краще допомогти та підтримати Україну у її відновленні.

Раніше Олаф Шольц виступив проти РФ та Путіна.