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Єврокомісія надасть Україні допомогу на 18 млрд євро: коли надійдуть гроші

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Єврокомісія надасть Україні допомогу на 18 млрд євро: коли надійдуть гроші
Урсула фон дер Ляєн повідомила президента Зеленського, що цього тижня вона запропонує значний фінансовий пакет від ЄС у розмірі до 1,5 млрд євро на місяць
фото: dw.com

ЄС продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні, особливо взимку

Наступного тижня Європейська комісія представить пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік. Загальна сума допомоги складе 18 млрд євро. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Зазначається, що сьогодні президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поспілкувалася з президентом України Володимиром Зеленським. Основна увага розмови була зосереджена на забезпеченні фінансової підтримки України на найближчі місяці. «Президент фон дер Ляєн повідомила президента Зеленського, що цього тижня вона запропонує значний фінансовий пакет від ЄС у розмірі до 1,5 млрд євро на місяць на загальну суму до 18 млрд євро, що значною мірою сприятиме покриттю потреб України у фінансуванні на 2023 рік» – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що обидва лідери визнали важливість забезпечення передбачуваного та регулярного фінансування основних функцій держави. Так, підтримка у формі пільгових довгострокових позик із покриттям процентних витрат також сприятиме реформам України та її шляху до членства в ЄС.

Фон дер Ляєн також підтвердила, що ЄС продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні, особливо взимку.

Лідери також обговорили важливість забезпечення експорту українського продовольства. Вони також поділилися планами щодо розширення пропускної спроможності доріг солідарності між Україною та ЄС, які досі використовувалися для транспортування переважної більшості українського сільськогосподарського та несільськогосподарський експорту з початку повномасштабної війни.

Президенти обговорили посилення санкцій проти агресора і негативну роль підтримки Іраном агресії Росії та способи відповіді.

Раніше повідомлялося, що ЄС надасть Україні 1 млрд євро та генератори для відновлення енергосистеми.

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Теги: Європа президент фінансування Урсула фон дер Ляєн

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