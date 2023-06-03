До Києва з візитом прибув глава МЗС Естонії (фото)

Очільники МЗС України та Естонії обговорили вступ до НАТО та санкції проти російської ракетної промисловості та безпілотників

В Україні з робочим візитом перебуває глава Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Про це повідомив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

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«Добре бачити Маргуса Цахкна у Києві. Естонія – наш великий друг», – написав український міністр.

Кулеба повідомив, що головними темами під час зустрічі з естонським колегою були вступ України до НАТО та санкції проти російської ракетної промисловості та безпілотників.

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Нагадаємо, вчора у Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Естонії Аларомом Карісом.

З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила Росію, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також прийняла тисячі біженців.

Додамо, що нещодавно парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО