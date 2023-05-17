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Парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО
Естонія разом з іншими країнами Балтії завжди висловлювала підтримку вступу України в НАТО
фото з відкритих джерел

З початку минулого року Рійгікогу зробив п'ять заяв і один заклик із засудженням дій Росії та висловленням підтримки Україні

Рійгікогу (парламент Естонії) 92 голосами прийняв заяву на підтримку прагнення України приєднатися до НАТО, що є єдиним способом забезпечити заснований на правилах світовий порядок, міцний мир і безпеку європейських демократичних країн. Про це йдеться на сайті парламенту.

У заяві, поданій 95 депутатами, Рійгікогу висловлює свою рішучу волю забезпечити суверенітет і територіальну цілісність країн Європи та досягти міцного миру, а також висловлює переконання, що політика сфер впливу в Європі продовжує залишатися загрозою. на безпеку континенту. Згідно із заявою, Рійгікогу виходить із мети, поставленої державами-членами НАТО на саміті в Бухаресті в 2008 році, щодо приєднання України до альянсу, а також враховує заявку українського уряду на приєднання до НАТО минулого року.

«Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО 30 вересня минулого року. Естонія разом з іншими країнами Балтії завжди висловлювала підтримку вступу України в НАТО і вважає це необхідним 11-12 числа. планування конкретних кроків щодо приєднання України до організації на саміті НАТО у Вільнюсі в липні», – йдеться в повідомленні.

У заяві Рійгікогу наголошує на необхідності рішучого зміцнення архітектури безпеки, яка добре служила безпеці вільних і демократичних країн євроатлантичного регіону, і висловлює підтримку українському народу, який бореться за свободу. У заяві Рійгікогу також визнає той факт, що перемога України над Російською Федерацією, яка веде агресивну війну, і подальший вступ України до НАТО є єдиним шляхом до забезпечення заснованого на правилах світового порядку, тривалого миру та безпеки європейських демократичних країн. .

У заяві Рійгікогу підтверджує, що вважає абсолютно необхідним сформулювати на Вільнюському саміті конкретні та однозначні кроки, необхідні для швидкої інтеграції України з НАТО, і надати Україні запрошення приєднатися до альянсу.

З початку минулого року Рійгікогу зробив п'ять заяв і один заклик із засудженням дій Росії та висловленням підтримки Україні. 22 лютого цього року Рійгікогу ухвалив подану 94 народними депутатами заяву про відзначення року початку повномасштабної військової агресії Російської Федерації в Україні та вшанування героїчного українського народу, який веде самовіддану боротьбу.

Теги: Естонія Україна НАТО

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