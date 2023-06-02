Висока ймовірність. Розвідка Естонії припускає нову хвилю мобілізації в Росії

Зараз співвідношення сил на фронті один до одного

Росія може оголосити нову хвилю мобілізації у спробах досягти своєї мети у війні проти України. Імовірність цього висока. Про це заявив голова Розвідувального центру Міністерства оборони Естонії Марго Гросберг, передає ERR.

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«У російських силах відбувається реорганізація та заміна підрозділів. На заміну частинам, які кілька місяців перебували на кордоні, приходять більш свіжі та поповнені підрозділи. До початку очікуваного наступу РФ намагається заповнити свої втрати. Основний наголос робиться на підготовку до оборони, тому наступальних операцій проводиться менше», – розповів Гросберг.

Зазначається, що зараз співвідношення сил на фронті один до одного, оскільки Росії вдалося поповнити втрати за допомогою мобілізації, що оголошена торік. При цьому він нагадав, що для проведення успішного наступу атакуючій стороні потрібна триразова перевага.

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Також Росія не змогла досягти особливих успіхів після оголошення 1 квітня вербувальної кампанії.

«Зважаючи на всі ці нюанси, дуже висока ймовірність того, що в якийсь момент буде оголошено про нову хвилю мобілізації, як це було у вересні минулого року. Мобілізація потрібна для того, щоб Російська Федерація змогла виконати поставлені цілі», – підкреслив Гросберг.

Раніше терорист Гіркін розповів про мобілізацію та зробив сумний для росіян прогноз.