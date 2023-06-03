Генштаб Естонії пояснив, чому Україна приховує дату початку контрнаступу

ЗСУ намагаються зайняти найкращі позиції, порушити управління та логістику військ противника, а також знищити ворожу техніку, що може завадити контрнаступу

Україна, схоже, навмисно приховує дату початку контнаступу, щоб спантеличити окупантів і змусити перейти до оборони. Про це повідомляє ERR.

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За словами естонських військових, українські, російські та міжнародні джерела відрізняються «фальстартами» у питанні дати можливих активних контрнаступальних дій Збройних сил України. Водночас бойові дії тривають на всій лінії фронту.

Як зазначається, українські захисники продовжують створювати підґрунтя для контрнаступу. Так, вони намагаються зайняти найкращі позиції, порушити управління та логістику військ противника, знищувати техніку, яка могла б завадити контрнаступу, зокрема танки, артилерію та засоби протиповітряної оборони.

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За даними Генштабу Естонії, загальні втрати РФ у війні проти України становлять понад 209 тисяч осіб, що є однією з причин зменшення кількості російських атак на сході України.

«Найімовірніше, цьогоріч РФ сконцентрується на повному захопленні Донецької області. У зв'язку з цим, імовірно, не пізніше осені росіяни чинитимуть сильний тиск на українські позиції на лінії Часів Яр – Сіверськ – Торське», – прогнозують естонські військові.

Нагадаємо, Білий дім оцінює, що Сполучені Штати разом із союзниками належним чином забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступу.

Як повідомлялося, українські військові останніми тижнями почали розмінувати лінію фронту перед можливим контрнаступом.