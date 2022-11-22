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До Миколаєва приїхали іноземні дипломати із 20 країн

Надія Клочко
glavcom.ua
До Миколаєва приїхали іноземні дипломати із 20 країн
Голова Миколаївської ОВА розповів іноземним гостям про ситуацію у регіоні
фото: Миколаївська ОВА

Дипломати оглянули пошкоджені внаслідок російських обстрілів будівлі у Миколаєві

До Миколаєва з робочим візитом прибули глави іноземних дипломатичних місій 20 країн, щоб обговорити ситуацію в регіоні. Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Як зазначається у повідомленні, іноземних гостей зустріли начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім та миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Зокрема, цього дня до Миколаєва прибули Надзвичайні і повноважні посли Бартош Ціхоцкі (Польща), Давлатали Назризода (Таджикистан), Валеріу Ківерь (Молдова), Георге Закарашвілі (Грузія), Рікардо Лопес-Аранда Хагу (Іспанія), Олє Егберг Міккельсен (Данія), Аніца Джаміч (Хорватія), Тобіас Тиберг (Швеція), Гайк Торосян (Вірменія), Драгіца Понорац (Чорногорія), Матті Маасікас (ЄС), Ягмур Ахмет Гюльдере (Туреччина), Томаж Менцін (Словенія), Йеннес де Мол (Нідерланди). Також місто відвідали Тимчасово повірені у справах Сабір Рзаев (Азербайджан), Ліна Темістоклеус (Кіпр), Еммануіл Андрулакіс (Греція), Грегоре-Маріан Малеа (Румунія), заступник глави Місії Бенжамен Роріг (Франція) та перший секретар Срінівасана Рангачарі (Індія).

«Віталій Кім та Олександр Сєнкевич показали представникам інших держав пошкоджені та зруйновані внаслідок влучань російських боєприпасів обʼєкти. Поважні гості відвідали Чорноморський національний університет імені П. Могили. Ректор навчального закладу Леонід Клименко детальніше розповів про наслідки завданих по університету ракетних ударів.

Також іноземні гості оглянули пошкоджені будівлі Миколаївської гімназії №2, де директор Володимир Федоренко повідомив про завдані збитки, та Миколаївського академічного драматичного театру. Від керівника закладу Артема Свистуна глави місій дізналися про результати ворожого обстрілу та як театр продовжує працювати під час війни», – зазначається у повідомленні.

Також іноземні дипломати оглянули й інші обʼєкти, які постраждали через російські обстріли. Зокрема, будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації, житлові будинки, об’єкти інфраструктури, музей тощо.

Крім цього, за результатами робочого візиту було проведено нараду щодо поточної ситуації у Миколаєві та області. Де розглянули питання потреб населення, електро та водопостачання, відновлення пошкодженої та зруйнованої інфраструктури.

«Під час особистого спілкування начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім детально розповів про ситуацію у регіоні з початку повномасштабного вторгнення військ РФ. Зокрема, про кількість постраждалого цивільного населення, пошкоджених об’єктів та їх відновлення. Також Віталій Кім висловив сподівання, що плідна співпраця принесе лише позитивні результати для жителів Миколаївщини», – зазначають у пресслужбі.

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Миколаїв відвідали дипломати із 20 держав світу
фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Миколаївської та Херсонської областей евакуюватись у західні області. За її словами, добровільна евакуація з деокупованих територій Херсонської області уже розпочинається, держава бере на себе всі пов'язані з цим витрати. 

Також повідомлялося, що у деокупованому селі Киселівка, що на Миколаївщині, російські загарбники повністю зруйнували Храм Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії

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Теги: Миколаїв дипломатія Віталій Кім війна

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