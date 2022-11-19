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Влада пропонує жителям двох областей евакуюватись

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Влада пропонує жителям двох областей евакуюватись
фото ілюстративне

Жителів Миколаївської та Херсонської областей закликають евакуюватись у західні області

Добровільна евакуація з деокупованих територій Херсонської області уже розпочинається, держава бере на себе всі пов'язані з цим витрати. Про це повідомила віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу.

«Добровільна евакуація з деокупованих територій півдня України вже розпочинається, а держава бере на себе всі витрати та відповідальність, пов’язані з цим процесом. Тобто йдеться про те, що кожен за бажанням може виїхати в більш безпечні регіони, а держава забезпечить їх доставку, проживання, медичне забезпечення і таке інше», – сказала Верещук.

Міністерка зазначила, що влада пропонуватиме кожному жителю виїхати через Миколаїв або Кривий Ріг у західні області. – «У нас є на це кошти, є розуміння і найголовніше – досвід... Бо ми вже це робили на Харківщині, Донеччині тощо».

Крім того, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що в деокупованих населених пунктах області також складають списки охочих евакуюватися.

У Миколаєві створено транзитний пункт, де люди можуть перебувати упродовж тижня перед виїздом. Звідти їх за бажанням відправляють у різні регіони України, де для них підготовлені місця для проживання.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ. 

Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.

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Теги: Україна окупанти росія евакуація війна

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