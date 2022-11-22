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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 22 листопада

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 22 листопада
Ворог не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Запоріжжя

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Житомирщині та Київщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Сумщина

Вночі – обстріли Зноб-Новгородської та Есманьської громад. Зруйновано житловий будинок мирних жителів. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Протягом минулої доби ворог обстріляв Глухівську, Середино-Будську, Хотінську та  Зноб-Новгородську громади. Люди не постраждали.

Чернігівська область

Вночі – обстріл, Новгород-Сіверський район, біля  м.Семенівка. Без втрат та руйнувань. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру  у районі населених пунктів Дорожнянка, Червоне, Малинівка, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське, Приморське, Степногірськ, Новотроїцьке, Залізничне, Мала Токмачка, Щербаки,  Полтавка, Новоандріївка, Преображенка, Ольгівське, Комишуваха, Гуляйполе, Кам'янське.

Надійшло 58 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф. Детальна інформація про наслідки уточнюється.

На Дніпропетровщині росіяни знову стріляли по Нікопольщині. Ударили з «Градів» та важкої артилерії по кількох селах Марганецькоі громади. Люди не постраждали. Представники ДСНС обстежують території і з’ясовують деталі атак.

Харківщина

Росіяни продовжують завдавати удари із артилерії та РСЗВ по населених пунктах прифронтових районів.

Вчора ввечері окупанти завдали ударів із РСЗВ по Вовчанську. Внаслідок попадання в житловий сектор госпіталізовані з пораненнями двоє людей.

Також ввечері росіяни ракетами вдарили по Чугуєву. Пошкоджені двоповерховий приватний будинок, зруйновано гараж, кілька автомобілів. Без постраждалих.

Залишається високою мінною небезпека. У с. Пришиб, що в Ізюмському районі, підірвався на міні 50-річний чоловік, загинув на місці.

Луганщина

Минулої доби відбито чергові атаки окупантів поблизу Стельмахівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог веде оборону, здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії.

Зокрема, в районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Макіївки. Населені пункти, захоплені у 2022 році, на межі гуманітарної катастрофи.

Донеччина

Вночі – ракетний удар по Краматорську, по промисловій зоні. Попередньо, – без жертв.

Впродовж ночі поодинокі обстріли відбувались біля с. Парасковіївка, с.Бахмутське, с.Яковлівка, с. Роздоловка Соледарської громади.

Артобстріли та штурмові дії у Світлодарській громаді, зокрема, околиць ст. Майорськ, ситуація напружена. Зв’язок відсутній у всіх населених пунктах громади.  Інформація про поранених та загиблих уточнюється.

Впродовж ночі – обстріли позицій та околиць Торецької та Мар'їнської громад. Ситуація напружена, але контрольована в районі Нью-Йорку, смт Північне, Південне, Курдюмівки, Шумів, Дружби, Магдалинівки та м.Залізне.

На ранок – обстріли в районі Авдіївки та населених пунктів Очеретинської громади. За добу на Донеччині: четверо  загиблих, четверо поранених цивільних.

Херсонщина

За інформацією ГШ ЗСУ, ворог не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Вів вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Осокорівка, Гаврилівка, Милове, Шляхове, Веселе, Висунці, Велетенське, Станіслав та Херсон.

Внаслідок обстрілів російськими окупантами Херсону до обласної лікарні доставили чотири особи, які отримали травми. Під час госпіталізації одна людина померла.

В Дніпровському районі міста зафіксовано приліт в квартиру, є постраждалі. Також внаслідок здійснення обстрілів с. Антонівка постраждала жінка, яку також доставили до Херсонської обласної лікарні. До області надходить гуманітарна допомога, відновлюються станції мобільного зв’язку.

Нагадаємо, триває 272-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку.

Теги: чоловік ворог гараж Дніпро жінка небезпека обстріл окупанти росіяни Херсон будинок

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