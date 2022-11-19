На Миколаївщині окупанти знищили храм, який пережив дві світові війни (фото)

У грудні Храму Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії мало виповнитись 170 років від часу зведення

Відновити храм неможливо

У деокупованому селі Киселівка, що на Миколаївщині, російські загарбники повністю зруйнували Храм Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії. Про це повідомляє «Суспільне».

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«Храм Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії у селі Киселівка зруйновано російськими обстрілами. У будівлі відсутній дах, дощем та обсипаною штукатуркою знищено найстаріші ікони. Храм повністю зруйнований і відновити його неможливо», – йдеться у повідомлені.

За інформацією отця Олександра, найстаріші образи храму врятувати не вдалося, але більшість ікон зберегли попри те, що від храму залишились кілька стін.

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Найстаріші образи храму врятувати не вдалося

«Є кімнатка, в якій збереглися наші літургійні речі. Зокрема чаша для «крові Господньої». Дізналися від нашої парафіянки, що вона там перед тим, як загорівся храм, сховала наші ікони, образи, які були в центральній частині. Більшість образів ми врятували, але основну частину понищили дощі, багато понищили польові миші», – зазначив отець Олександр.

Поки храм не відбудують, службу у Киселівці не проводитимуть

Він запевняє, що відновити храм неможливо, і поки його не відбудують службу у Киселівці не проводитимуть.

Зазначається, що у грудні мало виповнитись 170 років від часу зведення храму. Він вцілів під час двох світових воєн і панування комуністичного режиму. Радянська влада перетворила церкву на склад, а потім на місце ремонту тракторів. У 1990 р. храм повернули вірянам, у 2013 році його освятив єпископ Броніслав Бернацький.

Як повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, українські захисники звільнили всю територію Миколаївської області від окупантів на правому березі річки Дніпро.

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