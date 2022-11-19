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На Миколаївщині окупанти знищили храм, який пережив дві світові війни (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Миколаївщині окупанти знищили храм, який пережив дві світові війни (фото)
У грудні Храму Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії мало виповнитись 170 років від часу зведення
фото: Суспільне

Відновити храм неможливо

У деокупованому селі Киселівка, що на Миколаївщині, російські загарбники повністю зруйнували Храм Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії. Про це повідомляє «Суспільне».

«Храм Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії у селі Киселівка зруйновано російськими обстрілами. У будівлі відсутній дах, дощем та обсипаною штукатуркою знищено найстаріші ікони. Храм повністю зруйнований і відновити його неможливо», – йдеться у повідомлені.

На Миколаївщині окупанти знищили храм, який пережив дві світові війни (фото) фото 1

За інформацією отця Олександра, найстаріші образи храму врятувати не вдалося, але більшість ікон зберегли попри те, що від храму залишились кілька стін.

Найстаріші образи храму врятувати не вдалося
Найстаріші образи храму врятувати не вдалося

 «Є кімнатка, в якій збереглися наші літургійні речі. Зокрема чаша для «крові Господньої». Дізналися від нашої парафіянки, що вона там перед тим, як загорівся храм, сховала наші ікони, образи, які були в центральній частині. Більшість образів ми врятували, але основну частину понищили дощі, багато понищили польові миші», – зазначив отець Олександр.

Поки храм не відбудують, службу у Киселівці не проводитимуть
Поки храм не відбудують, службу у Киселівці не проводитимуть

Він запевняє, що відновити храм неможливо, і поки його не відбудують службу у Киселівці не проводитимуть.

Зазначається, що у грудні мало виповнитись 170 років від часу зведення храму. Він вцілів під час двох світових воєн і панування комуністичного режиму. Радянська влада перетворила церкву на склад, а потім на місце ремонту тракторів. У 1990 р. храм повернули вірянам, у 2013 році його освятив єпископ Броніслав Бернацький.

Як повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, українські захисники звільнили всю територію Миколаївської області від окупантів на правому березі річки Дніпро. 

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Теги: влада Дніпро окупанти церква Миколаївщина

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