Головна Країна Політика
search button user button menu button

До України їдуть лідери країн Африки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До України їдуть лідери країн Африки
В африканських лідерів наразі немає мандата Африканського союзу, тобто вони не будуть говорити від імені всієї Африки
фото ілюстративне

Україна говорить з усіма, хто має пропозиції, якщо вони не передбачають замороження війни

Україну найближчим часом відвідає група лідерів країн Африки. Київ готовий обговорювати ініціативи, які вони запропонують, але ці ідеї мають поважати фундаментальні принципи, важливі для України. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

Урядовець зазначив, що Україна говорить з усіма, хто має пропозиції, якщо вони не передбачають замороження війни і юридичний або фактичний перехід територій України під контроль Росії.

«Про ті плани та пропозиції, які враховуватимуть ці принципи, ми готові говорити з погляду того, як їх поєднати з «формулою миру» та інтегрувати в неї», – сказав Кулеба.

Проте зазначається, що в африканських лідерів наразі немає мандата Африканського союзу, тобто вони не будуть говорити від імені всієї Африки.

«Це важлива деталь, яку треба враховувати, але ми відкриті до діалогу з усіма, хто хоче розмовляти, шукати рішення», – запевнив Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав друге турне країнами Африки. Африка зацікавлена в українських товарах та послугах, зокрема продовольстві, ліках, високотехнологічному обладнанні, освіті, досвіді цифрової трансформації та посилення інформаційної стійкості, дипломатичному досвіді, взаємодії в міжнародних організаціях.

Також нещодавно стало відомо, що делегація глав африканських держав прибуде до Москви для обговорення мирного плану щодо України.

Теги: Україна Африка Дмитро Кулеба

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Речник Путіна зазначив, що агресорка РФ «з великою увагою готова вислуховувати будь-які пропозиції, які сприятимуть урегулюванню ситуації в Україні»
Африканські лідери їдуть в Москву втихомирювати Путіна: деталі
18 травня, 13:28
Сиріл Рамафоса інформував Володимира Зеленського про намір приїхати до України
Мирні ініціативи ПАР: Банкова готова прийняти місію з африканських країн
17 травня, 14:25
Дмитро Кулеба заявив, що Африка зацікавлена в українських товарах та послугах
Глава МЗС розпочав друге турне країнами Африки: яка головна ціль
Вчора, 13:11

Політика

Зеленський приїхав на фронт, щоб привітати воїнів із Днем морської піхоти (фото)
Зеленський приїхав на фронт, щоб привітати воїнів із Днем морської піхоти (фото)
До України їдуть лідери країн Африки
До України їдуть лідери країн Африки
Данілов назвав головну умову безпеки судноплавства у Чорному морі
Данілов назвав головну умову безпеки судноплавства у Чорному морі
Ще більше зброї для ЗСУ та наближення НАТО: Зеленський із потяга звернувся до українців (відео)
Ще більше зброї для ЗСУ та наближення НАТО: Зеленський із потяга звернувся до українців (відео)
НАТО розглядає Україну як потенційний «східноєвропейський Ізраїль» – The Wall Street Journal
НАТО розглядає Україну як потенційний «східноєвропейський Ізраїль» – The Wall Street Journal
Україна з інтересом спостерігає: Банкова прокоментувала події на Бєлгороді
Україна з інтересом спостерігає: Банкова прокоментувала події на Бєлгороді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Бахмут чий? Нічне вітання Путіна – поганий знак для росіян
47K
Бєлгородська область стала зоною проведення так званої «СВО»
35K
Бєлгород: «Російський добровольчий корпус» затрофеїв БТР, який належав спецслужбам (відео)
27K
Російські добровольці зайшли на Бєлгородщину. Що наразі відомо
9713
«Бавовна» у Бєлгороді: зафіксовано приліт по будівлі ФСБ (відео)
9586
«Геть від Москви». Московська церква в Україні почала нову кампанію зі свого відбілювання

Новини

Пожежа у Воронежі, «бавовна» у Бєлгороді, візит Кулеби до Марокко: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Нічна атака: Генштаб повідомив про кількість випущених по Україні дронів
Сьогодні, 06:29
Дощі та подекуди грози: прогноз погоди на 23 травня
Сьогодні, 04:32
Оборонні потреби для України та повоєнна відбудова: Трюдо і Макрон провели переговори
Сьогодні, 02:37
У Нігерії запустили найбільший нафтопереробний завод
Сьогодні, 01:18
23 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:55

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту