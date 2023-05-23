До України їдуть лідери країн Африки

В африканських лідерів наразі немає мандата Африканського союзу, тобто вони не будуть говорити від імені всієї Африки

Україна говорить з усіма, хто має пропозиції, якщо вони не передбачають замороження війни

Україну найближчим часом відвідає група лідерів країн Африки. Київ готовий обговорювати ініціативи, які вони запропонують, але ці ідеї мають поважати фундаментальні принципи, важливі для України. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

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Урядовець зазначив, що Україна говорить з усіма, хто має пропозиції, якщо вони не передбачають замороження війни і юридичний або фактичний перехід територій України під контроль Росії.

«Про ті плани та пропозиції, які враховуватимуть ці принципи, ми готові говорити з погляду того, як їх поєднати з «формулою миру» та інтегрувати в неї», – сказав Кулеба.

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Проте зазначається, що в африканських лідерів наразі немає мандата Африканського союзу, тобто вони не будуть говорити від імені всієї Африки.

«Це важлива деталь, яку треба враховувати, але ми відкриті до діалогу з усіма, хто хоче розмовляти, шукати рішення», – запевнив Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав друге турне країнами Африки. Африка зацікавлена в українських товарах та послугах, зокрема продовольстві, ліках, високотехнологічному обладнанні, освіті, досвіді цифрової трансформації та посилення інформаційної стійкості, дипломатичному досвіді, взаємодії в міжнародних організаціях.

Також нещодавно стало відомо, що делегація глав африканських держав прибуде до Москви для обговорення мирного плану щодо України.