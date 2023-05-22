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Глава МЗС розпочав друге турне країнами Африки: яка головна ціль

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Глава МЗС розпочав друге турне країнами Африки: яка головна ціль
Дмитро Кулеба заявив, що Африка зацікавлена в українських товарах та послугах
фото з відкритих джерел

Це перший візит міністра закордонних справ України до Марокко з часу встановлення двосторонніх відносин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав друге турне країнами Африки і відвідав Марокко. Про це урядовець повідомив в Instagram.

«Це перший візит міністра закордонних справ України до Марокко з часу встановлення двосторонніх відносин. У жовтні 2022 я здійснив перше в історії турне африканськими країнами. Тоді я відвідав Сенегал, Кот-д‘Івуар, Гану та Кенію», – йдеться в повідомленні.

Кулеба поставив перед собою три ключових завдання:

  • залучити якомога більше африканських країн до втілення Формули миру Володимира Зеленського;
  • заручитися підтримкою безперебійного експорту українських зернових в межах Чорноморської зернової ініціативи та програми президента «Зерно з України»;
  • створити нові можливості для українського бізнесу.

«Африка зацікавлена в українських товарах та послугах, зокрема продовольстві, ліках, високотехнологічному обладнанні, освіті, досвіді цифрової трансформації та посилення інформаційної стійкості, дипломатичному досвіді, взаємодії в міжнародних організаціях», – розповів Кулеба.

Раніше повідомлялося, що африканський лідер взявся мирити Зеленського з Путіним.

Згодом стало відомо, що делегація глав африканських держав прибуде до Москви для обговорення мирного плану щодо України.

Теги: Африка Дмитро Кулеба Україна

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