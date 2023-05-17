Мирні ініціативи ПАР: Банкова готова прийняти місію з африканських країн

Глава ПАР поінформував про намір приїхати до України у складі місії від кількох африканських країн

Президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Про це розповів прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі «РБК-Україна».

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Глава ПАР поінформував про намір приїхати до України у складі місії від кількох африканських країн. «Під час телефонної розмови 13 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса справді інформував Володимира Зеленського про намір приїхати до України у складі місії від кількох африканських країн», – зазначив Никифоров.

За його словами, президент України привітав таку мирну ініціативу.

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«Володимир Зеленський готовий прийняти високих гостей в Україні, вислухати їхні пропозиції, розповісти про українську «формулу миру» та запросити приєднатися до її реалізації», – зазначив Никифоров.

Нагадаємо, США звинуватили Південну Африку в постачанні боєприпасів Росії через російський корабель, який пришвартувався на військово-морській базі Саймонс-Таун у Кейптауні в грудні минулого року. За даними ЗМІ, ці звинувачення прозвучали від посла США в Південній Африці Рубена Бріджіті. Як сказав посол, він упевнений, що до трюму судна завантажили зброю на його зворотному шляху до Росії.