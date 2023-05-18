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Африканські лідери їдуть в Москву втихомирювати Путіна: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Африканські лідери їдуть в Москву втихомирювати Путіна: деталі
Речник Путіна зазначив, що агресорка РФ «з великою увагою готова вислуховувати будь-які пропозиції, які сприятимуть урегулюванню ситуації в Україні»
фото з відкритих джерел

Делегація глав африканських держав завітає до РФ, щоб обговорити мирний план 

Делегація глав африканських держав прибуде до Москви для обговорення мирного плану щодо України. Про це повідомив прессекретар президента Дмитро Пєсков, інформують росЗМІ.

Речник російського диктатора нагадав про нещодавню телефонну розмову президентів РФ та ПАР Володимира Путіна та Сиріла Рамафоси.

«Справді пан Рамафоса говорив про те, що Африка як найбільший континент теж вважає за необхідне заявити свій голос у міжнародних зусиллях щодо врегулювання відомої ситуації в Україні», – сказав Пєсков.

Зустріч диктатора Путіна з цією делегацією має відбутися до саміту «Росія-Африка».

«Це має статися до цього саміту. Після того, як будуть дати погоджені, ми повідомимо», – сказав представник Кремля.

Речник Путіна зазначив, що агресорка РФ «з великою увагою готова вислуховувати будь-які пропозиції, які сприятимуть урегулюванню ситуації в Україні».

Нагадаємо, 16 травня Рамафоса повідомив, що африканські нації запропонують Москві та Києву мирну ініціативу для вирішення українського конфлікту. За словами політика, делегація глав африканських держав планує відвідати Москву та Київ, де вони мають намір представити свій план. У підготовці місії брали участь глави Замбії, Сенегалу, Республіки Конго, Уганди, Єгипту та ПАР.

До слова, посол США у Південній Африці Рубен Брігеті заявив, що ПАР постачала боєприпаси до Росії за допомогою корабля, який у грудні минулого року пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні. США зафіксували стоянку вантажного корабля на військово-морській базі Саймонстаун у період з 6 по 8 грудня 2022 року. 

Теги: росія Африка путін

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