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    Політика

    На сайті президента з’явилася петиція з проханням зробити долар США валютою України

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    <p>Долар США - валюта України</p> - На сайті президента з’явилася петиція з проханням зробити долар США валютою України

    Долар США - валюта України

    Як аргумент ідеї про перехід країни на долар автор вказує нестабільність гривні

    На сайті інтернет-представництва президента України Володимира Зеленського зареєстрована петиція з проханням зробити долар національною валютою України.

    Ініціатор ідеї розмістив свій документ 7 серпня, під №22/068866-еп, свідчать дані сайту глави держави, повідомляє «112Україна».

    «У зв’язку із нестабільністю національної валюти України, просимо провести грошову реформу замінивши національну валюту України гривню на більш стабільну – долар США», – написав у своєму зверненні до Зеленському Сергій Андрощук.

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    При переході країни на нову валюту автор петиції акцентує увагу на необхідності проведення перерахунку цін, тарифів, окладів заробітної плати, стипендій, пенсій, коштів на рахунках підприємств, установ та організацій, а також внесків громадян.

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    Згідно з законом «Про звернення громадян», щоб бути розглянутою, електронна петиція, адресована президенту, парламенту або уряду, має набрати не менше 25 тис. підписів громадян протягом не більше, ніж 3 місяців від дня її публікації.

    У петиціях забороняються заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

    На сайті президента з’явилася петиція про заборону торгівлі ялинками.

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