Ми всі зацікавлені в тому, щоб Зеленському вдалося реалізувати задумане
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Розсилка
Нехай кожен з нас подумає про свою позицію
Мовою оригіналу
Экспертному сообществу Украины
Дамы и господа, страна получила нового президента!
1. Мы все заинтересованы в том, чтобы у него все получилось. Если у него получится, то получится у всех нас .
2. Г-на Зеленского поддержало 3/4 населения страны. Он получил большинство практически во всех регионах! И даже одно это означает, что какие бы не были взгляды у нашего экспертного сообщества, мы должны быть включены в процесс построения сильного, богатого и счастливого украинского государства. Понятно, что каждый из нас имеет свои концепции, является приверженцем одного или другого направления, но разве не могут найти консенсус образованные люди, которые во-истину хотят помочь своей многострадальной Родине и своему народу, который уже сделал свой выбор?
3. Пусть каждый из нас задумается о своей позиции. Надо ли просто «мочить» потому что так хочется и потому что нам кто-то не нравится или же стоит подставить плечо? Ведь мы же не о личностях, мы же о смыслах. Нам же не умом своим меряться, а людям помочь.
4. Зеленский - это о возвращении веры и надежды для большинства тех, кто за него голосовал. Ну вы же понимаете, что экономика страны не может нормально функционировать без доверия и надежды на будущее. Ну давайте хотя бы попробуем в этом объединиться. Нам же здесь жить.
Джерело: блог Олега Устенка