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    Думки вголос

    Ми всі зацікавлені в тому, щоб Зеленському вдалося реалізувати задумане

    • Олег Устенко

      Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Ми всі зацікавлені в тому, щоб Зеленському вдалося реалізувати задумане
    Володимир Зеленський

    Нехай кожен з нас подумає про свою позицію

    Мовою оригіналу

    Экспертному сообществу Украины

    Дамы и господа, страна получила нового президента!

    1. Мы все заинтересованы в том, чтобы у него все получилось. Если у него получится, то получится у всех нас .

    2. Г-на Зеленского поддержало 3/4 населения страны. Он получил большинство практически во всех регионах! И даже одно это означает, что какие бы не были взгляды у нашего экспертного сообщества, мы должны быть включены в процесс построения сильного, богатого и счастливого украинского государства. Понятно, что каждый из нас имеет свои концепции, является приверженцем одного или другого направления, но разве не могут найти консенсус образованные люди, которые во-истину хотят помочь своей многострадальной Родине и своему народу, который уже сделал свой выбор?

    3. Пусть каждый из нас задумается о своей позиции. Надо ли просто «мочить» потому что так хочется и потому что нам кто-то не нравится или же стоит подставить плечо? Ведь мы же не о личностях, мы же о смыслах. Нам же не умом своим меряться, а людям помочь.

    4. Зеленский - это о возвращении веры и надежды для большинства тех, кто за него голосовал. Ну вы же понимаете, что экономика страны не может нормально функционировать без доверия и надежды на будущее. Ну давайте хотя бы попробуем в этом объединиться. Нам же здесь жить.

    Джерело: блог Олега Устенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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