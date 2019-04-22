Ми всі зацікавлені в тому, щоб Зеленському вдалося реалізувати задумане

Олег Устенко Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера

Олег Устенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський

Нехай кожен з нас подумає про свою позицію

Мовою оригіналу

Экспертному сообществу Украины

Дамы и господа, страна получила нового президента!

1. Мы все заинтересованы в том, чтобы у него все получилось. Если у него получится, то получится у всех нас .

2. Г-на Зеленского поддержало 3/4 населения страны. Он получил большинство практически во всех регионах! И даже одно это означает, что какие бы не были взгляды у нашего экспертного сообщества, мы должны быть включены в процесс построения сильного, богатого и счастливого украинского государства. Понятно, что каждый из нас имеет свои концепции, является приверженцем одного или другого направления, но разве не могут найти консенсус образованные люди, которые во-истину хотят помочь своей многострадальной Родине и своему народу, который уже сделал свой выбор?

3. Пусть каждый из нас задумается о своей позиции. Надо ли просто «мочить» потому что так хочется и потому что нам кто-то не нравится или же стоит подставить плечо? Ведь мы же не о личностях, мы же о смыслах. Нам же не умом своим меряться, а людям помочь.

4. Зеленский - это о возвращении веры и надежды для большинства тех, кто за него голосовал. Ну вы же понимаете, что экономика страны не может нормально функционировать без доверия и надежды на будущее. Ну давайте хотя бы попробуем в этом объединиться. Нам же здесь жить.

Джерело: блог Олега Устенка

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