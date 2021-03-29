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    Добкін б'є на сполох: Харків хочуть захопити чужинці

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    Михайло Добкін стверджує, що буде боротися за місто, першочергово, через пряму комунікацію з харків'янами - Добкін б'є на сполох: Харків хочуть захопити чужинці
    Михайло Добкін стверджує, що буде боротися за місто, першочергово, через пряму комунікацію з харків'янами
    Фото: Гордон

    За словами Добкіна, Харків не потрібно розглядати виключно як джерело якихось фінансів і благ

    Харків сьогодні став містом, який деякі представники центральної влади, які не мають до нього відношення, хочуть використовувати як джерело збагачення і досягнення своїх цілей.

    Про це заявив міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін.

    «Ті люди, які реально кулуарно намагаються Харковом управляти – у них в Харкові ні квартири, ні будинку, ні будь-якої іншої нерухомості, ні бізнесу. Їх нічого не тримає. Вони цей ресурс вичерпають, сядуть у літак і поїдуть куди-небудь на Лазурку, де у них є будинки, де живуть їхні сім'ї. Або в будь-яку іншу країну. Харків для них як свердловина з хорошим дебетом з видобутку вуглеводню. Дебет закінчиться, вони розвернуться і поїдуть», – сказав політик.

    За його словами, Харків не потрібно розглядати виключно як джерело якихось фінансів і благ.

    Добкін вважає, що деяким представникам центральної влади сьогодні вигідно посадити в крісло мера свою людину, забезпечивши тому політичну підтримку. В результаті вони отримають «ручного» градоначальника, який допоможе в досягненні їх особистих цілей.

    Він також розповів про те, що покійний міський голова Харкова Геннадій Кернес все своє життя робив місто таким, яким він хотів би його бачити. І це було його щире бажання, яке політик має намір продовжити.

    На думку Добкіна, на противагу Кернесу «тим людям потрібно Харків конвертувати в щось, що вони потім перетворять в гроші».

    Михайло Добкін також додав, що буде боротися за місто, першочергово, через пряму комунікацію з харків'янами.

    Раніше ЗМІ писали про зв'язок Павла Фукса – уродженця Харкова, який більшу частину свого свідомого життя провів в Росії – з нинішнім міністром МВС Арсеном Аваковим, який більше 10 років не проживає в Харкові.

    Саме очільнику МВС Фукс допомагає взяти під контроль Харків, в ручному режимі керувати нинішнім в.о. мера Ігорем Тереховим.

    Ігор Терехов де-факто вже почав виборчу кампанію.
    Теги: Харків МВС вибори Арсен Аваков Геннадій Кернес мер Харківщина Михайло Добкін
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