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    Думки вголос

    Про останні довибори в Раду. Хто голосує: населення чи народ?

    • Анатолій Гриценко

      голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    •  glavcom.ua
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    Про останні довибори в Раду. Хто голосує: населення чи народ?

    Тупоголовість і продажність продемонстровані добровільно й свідомо

    Вибори і вибір

    Одне з найважливіших питань, яке ми обговорюємо з магістрами-політологами на семінарі в Могилянці. Чи був у громадян вибір учора, на довиборах у Донбасі й Прикарпатті? Був. Як ним скористалися громадяни?

    Домінуюча більшість, попри невдоволення владою – не пішла на дільниці взагалі. Тупоголово-продажна меншість пішла. Щоби що?

    Щоб дружно обрати в Донбасі сепаратиста, організатора «референдуму ДНР», з паспортом держави-агресора. Щоб на Прикарпатті не дати шансу кандидату з совістю і досвідом законодавця, який після високого посту віце-спікера пішов воювати на фронт сержантом.Щоб замість нього дати мандат представнику олігархату чи ще одному слузі-дилетанту? Ніхто силою голосувати ТАК – не змушував.

    Тупоголовість і продажність продемонстровані добровільно й свідомо. Поки в країні таке «волевиявлення», чесні професійні кандидати не мають перспективи. І країна не має перспективи. Втрачає її добровільно й свідомо. Не питайте, що з цим робити. Доки населення набагато більше, ніж народу – я не знаю відповіді. Може, знаєте Ви?

    Джерело: блог Анатолія Гриценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: вибори Івано-Франківщина Донеччина населення
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