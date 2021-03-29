Про останні довибори в Раду. Хто голосує: населення чи народ?

Тупоголовість і продажність продемонстровані добровільно й свідомо

Вибори і вибір

Одне з найважливіших питань, яке ми обговорюємо з магістрами-політологами на семінарі в Могилянці. Чи був у громадян вибір учора, на довиборах у Донбасі й Прикарпатті? Був. Як ним скористалися громадяни?

Домінуюча більшість, попри невдоволення владою – не пішла на дільниці взагалі. Тупоголово-продажна меншість пішла. Щоби що?

Щоб дружно обрати в Донбасі сепаратиста, організатора «референдуму ДНР», з паспортом держави-агресора. Щоб на Прикарпатті не дати шансу кандидату з совістю і досвідом законодавця, який після високого посту віце-спікера пішов воювати на фронт сержантом.Щоб замість нього дати мандат представнику олігархату чи ще одному слузі-дилетанту? Ніхто силою голосувати ТАК – не змушував.

Тупоголовість і продажність продемонстровані добровільно й свідомо. Поки в країні таке «волевиявлення», чесні професійні кандидати не мають перспективи. І країна не має перспективи. Втрачає її добровільно й свідомо. Не питайте, що з цим робити. Доки населення набагато більше, ніж народу – я не знаю відповіді. Може, знаєте Ви?

Джерело: блог Анатолія Гриценка

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